Ροδόπη

Τροχαίο στην Εγνατία: Νταλίκα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Εγνατία Οδό.

Θανατηφόρο ατύχημα με νταλίκα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Εγνατία Οδό από Κομοτηνή προς Ξάνθη.

Ο οδηγός της νταλίκας έχασε τον έλεγχό της, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα.

Από τη σύγκρουση με το έδαφος παραμορφώθηκε η καμπίνα του οδηγού, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πηγή: xronos.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Άρειος Πάγος - Μηταράκης: εμπλοκή τρίτων στην υπόθεση των 38 μεταναστών στον Έβρο

Φωτιά στην Σαλαμίνα

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Παράταση για την υποβολή δικαιολογητικών