Φωτιά στην Λέσβο (εικόνες)

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, με στόχο να μην απειληθεί το γειτονικό μεγάλο δάσος.

Υπό έλεγχο τέθηκε στις 2:30 το μεσημέρι η μεγάλη πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει το πρωί σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πετσοφάς της Καλλονής Λέσβου.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με τη βοήθεια της αυτοδιοίκησης της δυτικής Λέσβου και μεγάλου αριθμών εθελοντών από την Καλλονή.

Από την πρώτη στιγμή ο στόχος των πυροσβεστών ήταν να μην κινδυνεύσει το γειτονικό πυκνό δάσος της περιοχής.

Συγκεκριμένα, επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος

Φωτογραφίες: stonisi.gr