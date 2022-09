Κέρκυρα

Κέρκυρα: φωτιά σε σκάφη στη μαρίνα των Γουβιών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρανάλωμα του πυρός έγιναν τέσσερα σκάφη. "Μάχη" για την αποφυγή θαλάσσιας ρύπανσης.

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης, σε σκάφος στη μαρίνα των Γουβιών στην Κέρκυρα.

Η φωτιά επεκτάθηκε πολυ γρήγορα σε τέσσερα ακομη σκάφη, χωρίς να κινδυνέυσει κάποιος.

Άμεσα έφτασε στο σημείο η Πυροσβεστική, με 19 άνδρες και 5 οχήματα.

Απο τη φωτιά κάηκαν ολοσχερώς τα τέσσερα σκάφη, ενω τα διπλανά έχουν υποστεί φθορές.

Απομακρύνθηκαν τα γειτονικά σκάφη 19 συνολικά με την Πυροσβεστική. Στο σημείο έχουν στηθεί ειδικά πλωτά φράγματα ετσι ώστε να αποφευχθεί η επέκταση της θαλάσσιας ρύπανσης από το πετρέλαιο και τα καμένα πλαστικά υλικά.

Να σημειωθεί οτι το σκάφος απο όπου ξεκίνησε η φωτιά δεν ειχε κανένα επιβαίνοντα ενω στα διπλανά σκάφη βρίσκονταν συνεργεία που εκτελούσαν υπηρεσίες και έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στον περιορισμό της επέκτασης της φωτιάς μαζί με το προσωπικό της μαρίνας και την ΠΥ.

#Πυρκαγιά σε ελλιμενισμένο σκάφος στη Μαρίνα Γουβιών Κέρκυρας. Επιχειρούν 19 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 7, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου - Θάνατος Τζωρτζίνας: Την παραπομπή σε δίκη ζητά ο εισαγγελέας

ΕΛΣΤΑΤ: Πολύ ισχυρή ανάπτυξη στην Ελλάδα το β’ τρίμηνο

Λασίθι: Έπεσε από ταράτσα ενώ μιλούσε στο κινητό