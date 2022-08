Κέρκυρα

Κέρκυρα: “Ξάφριζε” τάματα από εκκλησίες (εικόνες)

Συνελήφθη ο κλέφτης που είχε... αδυναμία στα τάματα πιστών σε εκκλησίες. Τι βρέθηκε στην κατοχή του.



Τα τάματα από τις εκκλησίες είχε ως στόχο 38χρονος από τα Γιάννενα που συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κέρκυρας για το αδίκημα της κλοπής, καθώς και για το νόμο για τα ναρκωτικά.

Ο 38χρονος εντοπίσθηκε και συνελήφθη, σε περιοχή της νότιας Κέρκυρας, όταν σε αστυνομική έρευνα που διεξήχθη αρχικά στο αυτοκίνητο που οδηγούσε, βρέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, κουκούλες και γάντια, το χρηματικό ποσό των 777.07 ευρώ και πλήθος ταμάτων από πιστούς όπως αλυσίδες, βραχιόλια, σταυροί, σκουλαρίκια, διάφορα κρεμαστά και άλλα χρυσαφικά, τα οποία, όπως προέκυψε, είχε αφαιρέσει, από Ιερό Ναό στα Μωραΐτικα Κέρκυρας.

Σε συνέχεια, σε διαδοχικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τόσο στην προσωρινή κατοικία του στη νότια Κέρκυρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κέρκυρας, όσο και στην μόνιμη κατοικία του, σε περιοχή των Ιωαννίνων, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν, το χρηματικό ποσό των 1.242,16 ευρώ, ένας καταμετρητής κερμάτων, πλήθος χρυσαφικών από τάματα πιστών καθώς και ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 6,2 γραμμαρίων.

Προανάκριση για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κέρκυρας, ενώ εξετάζεται η εμπλοκή του 38χρονου και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις κλοπών.

