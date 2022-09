Ροδόπη

Απόπειρα γυναικοκτονίας στην Κομοτηνή: Σε κρίσιμη κατάσταση το θύμα - Συνελήφθη ο δράστης

Τι αναφέρουν οι γιατροί για την εξέλιξη της υγείας της γυναίκας, την οποία περιέλουσε με εύφλεκτο υγρό ο άνδρας της και την πυρπόλησε.

Συνελήφθη από την Ελληνική Αστυνομία ο σύζυγος της γυναίκας που πτυρπολήθηκε αφού περιλούστηκε με εύφλεκτο υγρό.

Ο φερόμενος ως δράστης ειναι κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ο ίδιος μετά την επίθεση προς τη γυναίκα φέρεται πως κάλεσε το ΕΚΑΒ κι έκανε γνωστό το έγκλημα στην ΕΛΑΣ.

Όπως όλα δείχνουν ο άνδρας φέρεται να την περιέλουσε με βενζίνη και της προκάλεσε σοβαρότατα εγκαύματα. Η γυναίκα έχει μεταφερθεί στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Κομοτηνής από το βράδυ της Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Χ» η γυναίκα είναι περί των 50 ετών και μάλιστα είναι άτομο με αναπηρία.

60% εγκαύματα έχει το θύμα

Σύμφωνα με πηγές του «Χρόνου» το θύμα φέρει 60% εγκαύματα σε πρόσωπο και στο πρόσθιο μέρος του σώματος. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας της. Είναι μάλιστα τόσο επιβαρυμένη που μέχρι στιγμής κρίνεται επίφοβη η μεταφορά της σε Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Οι ιατροί πρώτα προσπαθούν να τη σταθεροποιήσουν πλήρως και σε δεύτερο χρόνο να μεταφερθεί στο κατάλληλο Νοσοκομείο για να παρασχεθεί βοήθεια στα εγκαύματα.

Η επίσημη ενημέρωση της ΕΛΑΣ

«Συνελήφθη στην Κομοτηνή, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Κομοτηνής με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Κομοτηνής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, 55χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία, για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας. Ειδικότερα, ο δράστης νωρίτερα, ευρισκόμενος στην οικία του με την ημεδαπή σύζυγό του και έπειτα από προσωπικές διαφορές, την περίλουσε με εύφλεκτο υγρό και της έβαλε φωτιά, προκαλώντας της σωματικές βλάβες. Η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Κομοτηνής, όπου και νοσηλεύεται. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης. Ενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Ασφάλειας Κομοτηνής».

