Ροδόπη

Κομοτηνή: Περιέλουσε την γυναίκα του με βενζίνη και της έβαλε φωτιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

H γυναίκα σύμφωνα με πληροφορίες είναι άτομο με αναπηρία. Δίνει "μάχη" για την ζωή της. Παραδόθηκε ο σύζυγός της.





Σοκ προκαλεί η νέα επίθεση σε γυναίκα από τον σύζυγό της στην Κομοτηνή. Την άτυχη γυναίκα, που δίνει «μάχη» για τη ζωή της, την περιέλουσε με βενζίνη και της έβαλε φωτιά, ο άντρας της.

Ο δράστης φέρεται να το «μετάνιωσε» στη συνέχεια και να έσβησε την φωτιά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 62χρονος σύζυγος της γυναίκας παραδόθηκε στην Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας «Χρόνος», η γυναίκα είναι περί των 50 ετών και μάλιστα είναι άτομο με αναπηρία.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Κομοτηνής.

Ειδήσεις σήμερα:

Θάνατος Βασίλισσας Ελισάβετ: Το σχέδιο για την κηδεία της

Σεισμός - Ζάκυνθος: Κλειστό το Ναυάγιο υπό τον φόβο νέων κατολισθήσεων

Εγνατία Οδός - Τροχαίο: Νεκρός 29χρονος οδηγός μηχανής