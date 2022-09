Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με τον θάνατο ηλικιωμένης σε διαμέρισμα

Την άτυχη γυναίκα εντόπισαν νεκρή συγγενικά της πρόσωπα, ενώ το σπίτι βρέθηκε αναστατωμένο. Τι έδειξαν τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα.

Τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της μία 89χρονη, στο χωριό Κερασιά του δήμου Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης, ερευνά η ΕΛ.ΑΣ, χωρίς να αποκλείεται προς το παρόν κανένα ενδεχόμενο.

Όπως έγινε γνωστό, την ηλικιωμένη εντόπισαν νεκρή, χθες το βράδυ, στο σπίτι της, άτομα του οικογενειακού της περιβάλλοντος.

Από τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα δεν φαίνεται να προκύπτει ξεκάθαρη αιτία θανάτου. Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, το σπίτι της βρέθηκε αναστατωμένο.

Η υπόθεση ερευνάται από το Τμήμα Εγκλημάτων Κατά Ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

