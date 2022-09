Χανιά

Χανιά: νεκρός κρατούμενος στις Φυλακές Αγυιάς

Ακόμη ένας κρατούμενος των Φυλακών Αγυιάς έχασε τη ζωή του. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για τις συνθήκες και τα αίτια θανάτου.

Κρατούμενος στις Φυλακές της Αγυιάς, ηλικίας 45 ετών, με καταγωγή από την Γεωργία έχασε τη ζωή του, το βράδυ της Πέμπτης, ενδεχομένως από παθολογικά αίτια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άντρας μεταφέρθηκε από το κατάστημα κράτησης Κρήτη 1 στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων με ανακοπή καρδιάς.

Οι γιατροί του νοσοκομείου κατέβαλαν από την πρώτη στιγμή υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον επαναφέρουν στην ζωή επιχειρώντας καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση στον άντρα ωστόσο ήταν ήδη αργά.

Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του 45χρονου θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

Πάντως πιθανολογείται ότι ο 45χρονος έκανε χρήση ουσιών.

