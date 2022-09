Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Λύκοι “αλωνίζουν” στα Κουφάλια (βίντεο)

Σοκάρουν οι επιθέσεις από λύκους σε ζώα της περιοχής. Τι ζητούν οι κάτοικοι.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Ένας λύκος κάνει την εμφάνιση του στον κεντρικό δρόμο των Κουφαλίων. Στο στόμα του κράτα ένα αδέσποτο γατί. Εικάζεται ότι είναι ο ίδιος λύκος που πριν από λίγες ημέρες δάγκωσε και σκότωσε ένα μικρό σκυλί.

Ο Α.Γκαβανίδης, εθελοντής φιλόζωος, περιγράφει στον ΑΝΤ1 πως, «υπήρχαν κι άλλα περιστατικά. Λύκος δάγκωσε σκύλο, τον πήγε στο σπίτι ο ιδιοκτήτης και πέθανε την επόμενη ημέρα. Έχουμε μιλήσει με ειδικούς υπάρχει όντως μια αγέλη στα Κουφάλια, υπάρχουν και κουτάβια. Μας έχουν πει ότι ο λύκος ίσως είναι ο ίδιος και τον έχει διώξει η αγέλη του και κάνει αυτά τα πράγματα πλέον κατεβαίνει στο χωριό δαγκώνει σκυλιά γάτες ότι βρει. Ψάχνει το εύκολο θήραμα».

Τα τελευταία περιστατικά έχουν θορυβήσει τους κατοίκους, οι οποίοι ζητούν ενημέρωση.

«Θα πρέπει να γίνει ενημέρωση, να ξέρει ο κόσμος τι πρέπει να κάνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν χρειάζεται να φοβούνται όλοι τους λύκους. Δεν σημαίνει ότι οι λύκοι θα ορμήσουν στους ανθρώπους ωστόσο θα πρέπει να προσέχουν, να φυλάνε τα ζώα τους να αποφεύγουν τις βραδινές ώρες να βγαίνουν έξω. Να γίνει μια ενημέρωση να ξέρει ο κόσμος τι να κάνει», αναφέρει ο ίδιος.

Επιθέσεις έχουν καταγραφεί και σε κτηνοτροφικές μονάδες, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα οικονομικές ζημίες για τις επιχειρήσεις.

