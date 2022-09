Εύβοια

Χαλκίδα: Διασωληνωμένος από έκρηξη φιάλης υγραερίου στο σπίτι του (εικόνες)

Σε νοσοκομείο της Αθήνας νοσηλεύεται ο άνδρας ο οποίος τραυματίστηκε σε έκρηξη στο σπίτι του.

Διασωληνωμένος νοσηλεύεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, 72χρονος, ο οποίος υπέστη βαριά εγκαύματα από έκρηξη φιάλης υγραερίου, που προκλήθηκε από άγνωστα αίτια, στο σπίτι του στην Έξω Παναγίτσα επί της οδού Βελανιδιάς, στη Χαλκίδα.

Τον άνδρα απεγκλώβισαν στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Χαλκίδας και από εκεί διακομίστηκε στο Νοσοκομείο ΚΑΤ όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

