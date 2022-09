Ιωάννινα

Όλυμπος: ορειβάτης έπεσε σε δύσβατη πλαγιά - Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Eπιχείρηση διάσωσης για τον τραυματισμένο ορειβάτη. Πώς συνέβη το ατύχημα.

(εικόνα αρχείου)

Σώος ο ορειβάτης που βρέθηκε σε κενό στη θέση "Λούκι" Μύτικα Ολύμπου.

Αμέσως στήθηκε επιχείρηση διάσωσης του ορειβάτη στον Όλυμπο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ορειβάτης έπεσε την ώρα που βρισκόταν σε δύσβατη πλαγιά, με συνέπεια να τραυματιστεί.

Για τον εντοπισμό και τη διάσωσή του κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες από την Π.Υ. Λιτόχωρου με τις Ο.Ο.Ε.Δ. της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ, καθώς και Ε/Π SUPER PUMA ΤΟΥ Π.Σ. Συνδρομή από εθελοντές της Ε.Ο.Δ.

Ο ορειβάτης φέρεται να έχει χτυπήσει στα πλευρά και να παρουσιάζει δύσπνοια.

Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης ορειβάτη στη θέση «Λούκι» Μύτικα Ολύμπου. Κινητοποιήθηκαν 12 #πυροσβέστες, από την Π.Υ. Λιτόχωρου με τις Ο.Ο.Ε.Δ. της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ, καθώς και Ε/Π SUPER PUMA ΤΟΥ Π.Σ.

Συνδρομή από εθελοντές της Ε.Ο.Δ. pic.twitter.com/7MtuhOaQlL — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 18, 2022

πηγή: thestival.gr