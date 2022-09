Μαγνησία

Πήλιο: Νεκρή εντοπίστηκε αγνοούμενη Ελβετίδα

Που βρέθηκε η σορός της ηλικιωμένης γυναίκας και πώς την εντόπισαν.

Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε το απόγευμα (18-9-2022) μια 87χρονη Ελβετίδα, η οποία αναζητούνταν από το μεσημέρι, στην περιοχή της Νταμούχαρης.

Η ηλικιωμένη γυναίκα βρέθηκε σε δυσπρόσιτη παραλία της περιοχής και στήθηκε επιχείρηση για να ανασυρθεί η σορός της

Στο σημείο επιχειρούν σωστικά συνεργεία στα οποία συμμετέχουν άτομα από το λιμενικό, εθελοντές της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, ιδιωτικά σκάφη, ενώ έχει ενημερωθεί και η ΕΜΑΚ.