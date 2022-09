Χανιά

Κολυμβητής έπαθε ανακοπή μέσα στη θάλασσα

Αναστάτωση σε παραλία της Κρήτης και σωτήρια επέμβαση των ναυαγοσωστών.

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Κυριακής, στην παραλία της Αγίας Μαρίνας στα Χανιά.

Ένας ηλικιωμένος έπαθε ανακοπή, ενώ βρισκόταν στα ρηχά. Οι ναυαγοσώστες έσπευσαν άμεσα να βοηθήσουν τον 88χρονο Νορβηγό, δίνοντάς του τις πρώτες βοήθειες, με την Κατερίνα (ναυαγοσώστρια) να τον επαναφέρει στην ζωή με την χρήση απινιδωτή. Στην προσπάθεια αυτή

«Αξίζουν μπράβο στην Κατερίνα και τον Χάρη. Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά που με ψυχραιμία και επαγγελματισμό κατάφεραν να τον επαναφέρουν στην ζωή» ανέφερε στο zarpanews.gr ο υπεύθυνος της Ocean Lifeguard, Παύλος Λιτινάκης. Η Κατερίνα, σύμφωνα με τον κ. Λιτινάκη, έχει επαναφέρει άλλους 3 στην ζωή, ενώ για τον Χάρη ήταν η πρώτη του επέμβαση!

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τον ηλικιωμένο στο νοσοκομείο Χανίων. Σύμφωνα μάλιστα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του 88χρονου δεν διατρέχει κίνδυνο.

Πηγή: zapanews.gr