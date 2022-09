Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ληστεία υπό την απειλή κατσαβιδιού σε ψιλικατζίδικο

Η Αστυνομία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη. Τι ακριβώς συνέβη.

Ληστεία υπό την απειλή αντικειμένου πιθανότατα κατσαβιδιού σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (19/9) σε κατάστημα take away στην Καμάρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Άνδρας μπήκε στο κατάστημα και απειλώντας τον εργαζόμενο άρπαξε προϊόντα και τράπηκε πεζός σε φυγή.

Η Αστυνομία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό του.

