Λαμία: Πέθανε ξαφνικά πατέρας δύο παιδιών - Κατέρρευσε στην δουλειά του

Θρήνος για τον άνδρα που άφησε την τελευταία του πνοή στο χώρο εργασίας του.

(εικόνα αρχείου)

Την τελευταία του πνοή άφησε στον εργασιακό του χώρο ένας 57χρονος, πατέρας δύο παιδιών, στη Λαμία.

Ο άνδρας έφυγε το πρωί της Δευτέρας από το σπίτι του, στην Ανθήλη, χαιρέτισε τους συγχωριανούς του και πήγε για δουλειά.

Λίγο αργότερα και κάτω από άγνωστες συνθήκες, ο άνδρας κατέρρευσε στον προαύλιο χώρο της βιοτεχνίας, όπου εργαζόταν.

Ο 57χρονος έφερε και χτύπημα στο κεφάλι, το οποίο δεν αποκλείεται να προήλθε από την πτώση του στο έδαφος.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Όλα δείχνουν ότι ο θάνατός του προήλθε από ανακοπή, ωστόσο από το ΑΤ Λαμίας που ανέλαβε την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής, για τον ακριβή προσδιορισμό των αιτιών που έκοψαν τόσο απότομα το νήμα της ζωής του.

Πηγή: lamiareport.gr

