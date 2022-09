Φθιώτιδα

Μαλεσίνα: Βρήκε νεκρό τον 23χρονο γιο του στο κρεβάτι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ έχει υποστεί η τοπική κοινωνία της Μαλεσίνας από τον αιφνίδιο θάνατο ενός νέου παιδιού.

Νεκρός από τον πατέρα του βρέθηκε ένας 23χρονος, μέσα στο σπίτι τους, στη Μαλεσίνα Φθιώτιδας.

Ο άτυχος νέος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις στο κρεβάτι του από τον πατέρα του. Ο τελευταίος ειδοποίησε και γιατρό ήταν όμως αργά για το παιδί του.

Από την Αστυνομία αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και όλα δείχνουν ότι ο 23χρονος έφυγε από παθολογικά αίτια, καθώς αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα υγείας.

Περισσότερα θα δείξει η νεκροψία - νεκροτομή που παραγγέλθηκε από το ΑΤ Λοκρών και θα πραγματοποιηθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας.

Πηγή: lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Υόρκη: Συνάντηση Μητσοτάκη με Έλληνα ταξιτζή (βίντεο)

Ηλιούπολη: Σύλληψη ανηλίκων για ληστεία σε σχολείο

Χασισοφυτεία δίπλα σε μοναστήρι με…κομποσκοίνια στα δενδρύλλια (εικόνες)