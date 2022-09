Πρέβεζα

Φιλιππιάδα: Παράνομο κυνοκομείο καταγγέλλουν φιλόζωοι (βίντεο)

Οι φιλόζωοι καταγγέλλουν πώς το "κολαστήριο" δημιουργήθηκε από τον δήμο Ζηρού, ενώ εκπρόσωποι του Δήμου μιλούν για προβοκάτσια.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Νεκρά σκυλιά εντόπισαν εθελοντές, ανάμεσα σε άρρωστα αδέσποτα ζώα, σε παράνομο κυνοκομείο στην Φιλιππιάδα. Οι φιλόζωοι καταγγέλλουν πως το "κολαστήριο" δημιουργήθηκε από τον δήμο Ζηρού, ενώ εκπρόσωποι του Δήμου μιλούν για προβοκάτσια.

Εθελοντές φιλόζωοι εντόπισαν κουφάρια νεκρών σκύλων σε παράνομο κυνοκομείο – που όπως καταγγέλλουν – διατηρεί ο δήμος Ζηρού Φιλιππιάδας – σε χωράφι της περιοχής…

«Κάποια στιγμή πρέπει να λογοδοτήσουν, δεν μπορεί άλλο να σκοτώνουν ζώα», λέει ο Χρήστος Ευαγγέλου, εθελοντής –φιλόζωος .

Το περασμένο Φεβρουάριο, εθελοντές είχαν φτάσει και πάλι στο συγκεκριμένο παράνομο κυνοκομείο του δήμου, και είχαν απελευθερώσει πάνω από 80 αδέσποτα σκυλιά, τα οποία –όπως είχαν καταγγείλει τότε - είχαν βρεθεί δεμένα, άρρωστα, να επιβιώνουν κάτω από άθλιες συνθήκες. Οι οργανώσεις είχαν προχωρήσει σε μήνυση σε βάρος του δημάρχου.

Τον Ιούλιο, το παράνομο κυνοκομείο ξαναγέμισε από αδέσποτα, ενώ έως και σήμερα δεκάδες τετράποδα φυλάσσονται εκεί κάτω από άθλιες συνθήκες.

«…στην Αθήνα φύγανε 80 ζώα, σκελετωμένα, άρρωστα, αστείρωτα και ο αντιδήμαρχος τότε μας έλεγε ότι αυτά τα σκυλιά είναι από θεραπεία όλα και ότι είναι στειρωμένα, τσιπαρισμένα, μας κορόιδευε στα μάτια μας … η κατάσταση μετά από 9 μήνες χειροτερεύει…», τονίζει ο κ. Ευαγγέλου.

Τι απαντά ο Δήμος Ζηρού – Φιλιππιάδας

Ο Δήμος Ζηρού παραδέχεται ότι διατηρεί το παράνομο κυνοκομείο στο συγκεκριμένο χωράφι, έως ότου να δημιουργηθεί ένα δημοτικό καταφύγιο. Έως τότε φιλοξενούν τα αδέσποτα στον συγκεκριμένο χώρο, όπως λένε προσφέροντάς τους στείρωση και θεραπείες. Όσο για τα νεκρά ζώα, οι εκπρόσωποι του δήμου μιλούν για…προβοκάτσια.

«Τις τελευταίες ημέρες προέκυψε ένα πρόβλημα: ένας φιλόζωος, ο οποίος είχε σκυλιά και τα πρόσεχε, άνοιξε τις πόρτες και τα άφησε, και αναγκαστήκαμε και βάλαμε αυτά τα σκυλιά προσωρινά εκεί. Ξέρετε, όταν είναι ένα σκυλάκι αδέσποτο, κάποιο μπορεί να ψοφήσει. Μπορεί κάποιος να κάνει μια προβοκάτσια και να πάει να αφήσει ένα σκυλάκι ψόφιο! Δεν υπήρχαν ψόφια σκυλάκια εκεί πέρα, είναι προβοκάτσια», δήλωσε ο Χρήστος Γκάρτζιος, αντιδήμαρχος Ζηρού - Φιλιππιάδας

Σύμφωνα με τον νέο νόμο, πλέον ο κάθε δήμος πρέπει να διαθέτει ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα περισυλλογής, περίθαλψης, σήμανσης, στείρωσης και υιοθεσίας των αδέσποτων ζώων της περιοχής τους.

