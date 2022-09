Λασιθίου

Έγκλημα στην Μεσαρά: Ισόβια για τη δολοφονία του 39χρονου κτηνοτρόφου

Φως στο σκοτεινό υπόβαθρο του στυγερού εγκλήματος στη Μεσαρά με θύμα τον 39χρονο κτηνοτρόφο Νίκο Μπιτσακάκη , γνωστό και ως Λαέρτη στην περιοχή της Μεσαράς, επιχείρησε να ρίξει η ακροαματική διαδικασία στο Κακουργιοδικείο της Νεάπολης, η οποία ξεκίνησε το πρωί μετ’ εμποδίων καθώς δυο βασικοί μάρτυρες προσήχθησαν βιαίως για να καταθέσουν.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λασιθίου κήρυξε ένοχο όπως κατηγορούνταν τον βασικό κατηγορούμενο, τον 28χρονο Ρουμάνο για τη δολοφονία του Νίκου Μπιτσακάκη, επιβάλλοντας του ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 3 έτη φυλάκιση για τις κατηγορίες της οπλοφορίας οπλοχρησίας ψευδορκίας και πρόστιμο 1.250 ευρώ.

Αντιθέτως και με ψήφους 6-1 ο 31χρονος Ρουμάνος συγκατηγορούμενος του κηρύχθηκε αθώος παρότι κατηγορήθηκε για άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία.

Βασικά ερωτήματα στη δίκη, καθώς ο κατηγορούμενος ομολόγησε λίγες ώρες μετά το έγκλημά ότι ο ίδιος εκτέλεσε το θύμα, ήταν το αν έδρασε μόνος, αλλά και ποια ήταν τα πραγματικά κίνητρα του.

Ο 28χρονος Ρουμάνος βασικός κατηγορούμενος επανέλαβε την ομολογία του, χωρίς να δώσει σαφείς εξηγήσεις για τα κίνητρα του εγκλήματος, το οποίο απέδωσε στην αυστηρότητα του εργοδότη του και τις προσβολές που δεχόταν.

Ο ίδιος αρνήθηκε εν τέλει ότι εργοδότης του του χρωστούσε χρήματα ενώ απέφυγε οποιαδήποτε αναφορά στην σεξουαλική εκμετάλλευση του, η οποία περιγράφεται στη δικογραφία και είχε θεωρηθεί ως το ουσιαστικό κίνητρο, όπως επιβεβαίωσε νωρίτερα στην κατάθεση του και αστυνομικός της Ασφάλειας Ηρακλείου.

Ο συγκατηγορούμενος του παρέμεινε απόλυτα αρνητικός απέναντι σε όσα το αποδίδονται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν στο σπίτι του συγχωριανού του την ώρα του εγκλήματος

Η δίκη για τη δολοφονία του Νίκου Μπιτσακακη, εξελίχθηκε με εξαιρετικά ταχείς ρυθμούς καθώς με την έναρξη της προκλήθηκε διακοπή, εξαιτίας της απουσίας δυο κομβικών μαρτύρων οι οποίοι δεν είχαν εμφανιστεί. Το δικαστήριο ζήτησε τελικά τη βίαιη προσαγωγή τους έτσι ώστε να καταθέσουν στην εξέλιξη της δίκης καθώς οι δύο άνδρες ήταν εκείνοι που παρείχαν άλλοθι στον δεύτερο κατηγορούμενο.

Η παρουσία των δύο μαρτύρων ήταν ζωτικής σημασίας. Ωστόσο, κατά την έναρξη της διαδικασίας δεν εμφανίστηκαν. Αναφορικά με την μη παρουσία του, ο πρώτος είπε στην έδρα ότι δεν είχε χρήματα για να μεταβεί στη Νεάπολη και πως δέχεται πιέσεις από την οικογένεια του θανόντος.

Ασαφής ήταν και η κατάθεσή του ως προς τη χρονική στιγμή που είδε το μοιραίο βράδυ τον δεύτερο κατηγορούμενο στο σπίτι συγχωριανού του.

Έλλειψη χρημάτων, επικαλέστηκε και ο δεύτερος μάρτυρας για το λόγο που απείχε από την σημερινή ακροαματική διαδικασία. Όπως ανέφερε, και οι δύο μάρτυρες δέχονται οχλήσεις από την πλευρά του θανόντος, η οποία τους ζήτησε να μην εμφανιστούν.

Στην συνέχεια, ο δεύτερος μάρτυρας περιέπλεξε την υπόθεση αναφέροντας ότι ο δεύτερος κατηγορούμενος βγήκε από το σπίτι του το μοιραίο βράδυ κάποιες φορές, ώστε να κάνει κάποιες δουλειές και να αγοράσει καφέ, αλλάζοντας την προηγούμενη κατάθεση του, σύμφωνα με την οποία ο δεύτερος κατηγορούμενος δεν είχε βγει από το σπίτι του εκείνο βράδυ.

Το χρονικό του εγκλήματος

Το έγκλημα έλαβε χώρα βραδινές ώρες της Δευτέρας 23 Αυγούστου του 2021, στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Πετροκεφαλίου της Μεσαράς. Ο 28χρονος Ρουμάνος, ο οποίος διέμενε απέναντι από το σπίτι του εργοδότη του - για τον οποίο δούλευε τα προηγούμενα χρόνια - πυροβόλησε αιφνιδιαστικά τον 39χρονο με κυνηγετικό όπλο, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Το φονικό σημειώθηκε, μάλιστα, την ώρα που το μικρότερο από τα δύο παιδιά του θανόντος βρισκόταν στο σπίτι. Εκτός της οικίας τους φέρονται να βρίσκονταν εκείνη την ώρα η χήρα του Μπιτσακάκη μαζί με το μεγαλύτερο παιδί τους.

Οι υποψίες των Αρχών δεν άργησαν να στραφούν προς τον 28χρονο άνδρα, παρά το ότι αυτός προσπάθησε - χωρίς επιτυχία - να αποπροσανατολίσει τις αστυνομικές έρευνες. Ενώ αρχικά ο 28χρονος αρνιόταν πεισματικά ότι ήταν το άτομο που σκότωσε τον Μπιτσακάκη, μία ημέρα μετά το έγκλημα ομολόγησε την πράξη του στους αστυνομικούς.

Μετά τη σύλληψή του, τον Αύγουστο του 2021, ο 28χρονος μετανάστης οδηγήθηκε στα Δικαστήρια Ηρακλείου κι εμφανίστηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Ο τελευταίος άσκησε σε βάρος τού νεαρού ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, και για ψευδή κατάθεση. Στον συγκατηγορούμενό του 28χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για συνέργεια στην ανθρωποκτονία και παράνομη οπλοκατοχή.

