Ρόδος: αστυνομικός σκύλος ανακάλυψε ναρκωτικά σε βαλίτσα 19χρονου (εικόνες)

Τι ακριβώς εντοπίστηκε στις αποσκευές του 19χρονου.

Έναν 19χρονο ημεδαπό συνέλαβαν χθες το μεσημέρι στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας καθώς και στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) της Λιμενικής Αρχής Ρόδου για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, σε έλεγχο που διενεργήθηκε μετά την αποβίβαση πλοίου στο λιμάνι της Ρόδου και με την συνδρομή αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Κ9, ο 19χρονος βρέθηκε να κατέχει στις αποσκευές του, μια συσκευασία με ειδική βαλβίδα εξαγωγής αέρα, η οποία περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 360 γραμμαρίων, καθώς και τρεις αυτοσχέδιες συσκευασίες οι οποίες περιείχαν ποσότητα κοκαΐνης, συνολικού μικτού βάρους 20 γραμμαρίων.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν οι ανωτέρω ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες θα αποσταλούν στην Χημική Υπηρεσία Ρόδου για εξέταση.

