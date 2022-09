Κοζάνη

Πτολεμαΐδα: ανήλικος έκλεψε κοσμήματα από συγγενείς για να τα πουλήσει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς εντοπίστηκε ο ανήλικος ληστής που προσπαθούσε να πουλήσει τα κλοπιμαία.

Συνελήφθησαν χθες (23-09-2022) τις βραδινές ώρες στην Πτολεμαΐδα, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ του Αστυνομικού Τμήματος Εορδαίας και αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Εορδαίας δύο ημεδαποί, ένας ανήλικος και ένας 19χρονος, για τα αδικήματα της κλοπής και της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, κατά περίπτωση.

Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από προαναφερόμενους αστυνομικούς χθες το βράδυ στην Πτολεμαΐδα στους ανωτέρω ημεδαπούς, βρέθηκαν στην κατοχή του ανήλικου το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ και στην κατοχή του 19χρονου διάφορα χρυσαφικά, την κατοχή των οποίων αμφότεροι ημεδαποί δεν μπόρεσαν να δικαιολογήσουν, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Συνεχιζόμενης της έρευνας διαπιστώθηκε, ότι το προαναφερόμενο χρηματικό ποσό που κατείχε ο ανήλικος, προέρχεται από πώληση χρυσαφικών, τα οποία είχε αφαιρέσει σε προγενέστερο χρόνο από οικία συγγενικού του προσώπου στην Πτολεμαΐδα, ενώ τα χρυσαφικά που κατείχε ο 19χρονος του τα είχε δώσει ο ανήλικος, προκειμένου να τα πουλήσει σε ενεχυροδανειστήριο στην περιοχή της Πτολεμαΐδας.

Τα ανευρεθέντα χρυσαφικά αποδόθηκαν στο νόμιμο κάτοχό τους.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Ασφάλειας Εορδαίας, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, υποβλήθηκε στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεθυσμένος οδηγούσε αντίθετα στην εθνική οδό - Κινηματογραφική καταδίωξη

Τουρκικά ΜΜΕ: Ισχυρισμοί για μεταφορά τεθωρακισμένων σε Λέσβο και Σάμο (εικόνες)

“Orca”: Το εντυπωσιακό μονοθέσιο από φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (βίντεο)