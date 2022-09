Κοινωνία

Σεπόλια: Σύλληψη για τη ληστεία σε τράπεζα

Που εντοπίστηκε ο 41χρονος ημεδαπός. Τι βρέθηκε στην κατοχή του.

Από το τμήμα δίωξης εγκλημάτων κατά ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής συνελήφθη σε σύντομα χρονικό διάστημα στο Περιστέρι 41χρονος ημεδαπός, ο οποίος λίγο νωρίτερα διέπραξε ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζας στα Σεπόλια.

Στην κατοχή του βρέθηκε όπλο και χρηματικό ποσό. Εξετάζεται η εμπλοκή του και σε άλλες ληστείες.

Η ένοπλη ληστεία σημειώθηκε σε τράπεζα στα Σεπόλια, το πρωί της Τρίτης 9 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οπλισμένος άντρας εισέβαλλε σε υποκατάστημα τραπέζης που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ιεραρχών και Μυρμιδόνων.

Υπό την απειλή του όπλου, αφαίρεσε άγνωστο μέχρι αυτή τη στιγμή χρηματικό ποσό από τα ταμεία και διέφυγε.

