Κοινωνία

Σεπόλια: Ληστεία σε τράπεζα

Οπλισμένος άντρας αφαίρεσε άγνωστο χρηματικό ποσό από τα ταμεία και διέφυγε.

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε σε τράπεζα στα Σεπόλια, το πρωί της Τρίτης 9 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οπλισμένος άντρας εισέβαλλε σε υποκατάστημα τραπέζης που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ιεραρχών και Μυρμιδόνων.

Υπό την απειλή του όπλου, αφαίρεσε άγνωστο μέχρι αυτή τη στιγμή χρηματικό ποσό από τα ταμεία και διέφυγε.

