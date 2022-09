Εύβοια

Εύβοια: έκανε... “φτερά” η προκαταβολή που έδωσε γυναίκα για την αγορά αυτοκινήτου

Πώς κατάφεραν να εξαπατήσουν τη γυναίκα με μία αγγελία για πώληση αυτοκινήτου.

Θύμα απάτης έπεσε μία γυναίκα από την Εύβοια μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και μίας αγγελίας στην οποία απάντησε.

Πιο αναλυτικά, η γυναίκα έψαχνε να αγοράσει αυτοκίνητο και όπως έψαχνε μέσα στο διαδίκτυο βρήκε μία αγγελία που της φάνηκε καλή, στην οποία πωλούνταν ένα αυτοκίνητο σε πολύ καλή κατάσταση και σε καλή τιμή.

Η γυναίκα απάντησε στην αγγελία δηλώνοντας το ενδιαφέρον της για το αυτοκίνητο, ωστόσο έπεσε στην παγίδα και προχώρησε σε προπληρωμή.

Προχώρησε λοιπόν σε κατάθεση 1.500 ευρώ ως προκαταβολή, ωστόσο από εκείνη τη στιγμή και έπειτα δεν μπόρεσε φυσικά να ξανά επικοινωνήσει με τον δράστη και απευθύνθηκε στην αστυνομία καταγγέλλοντας το περιστατικό

Οι ειδικοί συμβουλεύουν ποια είναι τα βήματα που πρέπει να κάνει κανείς για να μην πέσει θύμα απάτης.

Σε τέτοιες περιπτώσεις καλό είναι σε πρώτη φάση να καλείτε τον πωλητή και να συζητάτε μαζί του.

Αρχικά δείξτε ενδιαφέρον για το προϊόν που πρόκειται να αγοράσετε, ενώ μπορείτε να ρωτήσετε ακόμα και τον λόγο για τον οποίο προχωράει στην πώλησή του.

Επίσης βασικό είναι να ζητάτε τα στοιχεία του πωλητή, όπως πχ, την τοποθεσία του, εάν έχει κάποια επαγγελματική στέγη που μπορείτε να τον επισκεφθείτε και φυσικά ονοματεπώνυμο. Εάν πρόκειται για ιδιώτη ζητήστε να συναντηθείτε προκειμένου να ελέγξετε το αντικείμενο για το οποίο ενδιαφέρεστε πριν προχωρήσετε στην αγορά του.

