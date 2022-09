Καβάλα

Διπλό έγκλημα στην Καβάλα: οι φόβοι, η ζήλεια, οι καυγάδες και η στυγερή δολοφονία

Συγκλονίζουν τα νέα στοιχεία φια το διπλό έγκλημα στην Καβάλα.

Συγκλονίζει το πανελλήνιο η οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε στην Καβάλα, το πρωί της Παρασκευής.

Συγκεκριμένα, σε κατοικία στη Λεκάνη, άνδρας, ο οποίος φέρεται να είναι κτηνοτρόφος στο επάγγελμα, πυροβόλησε και σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα τη σύζυγο του και το ηλικίας 1 έτους παιδί τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φόβος ότι η 31χρονη σύντροφός του θα επέστρεφε στη Γερμανία όπου είχε γεννηθεί και μεγαλώσει, όπλισε το χέρι του 56χρονου κτηνοτρόφου που αντιλήφθηκε ότι η γυναίκα θα έπαιρνε μαζί της το παιδί τους, που είχε γεννηθεί εκτός γάμου και είχε αναγνωρίσει την πατρότητα του.

Είχε επιστρέψει στo χωριό της για τη διπλωματική

Η γυναίκα με πατέρα Γερμανό καταγόταν από τη Λεκάνη του Δήμου Νέστου στην Καβάλα, όπου είχε επιστρέψει πριν από έξι χρόνια μετά από πανεπιστημιακές σπουδές για να κάνει διπλωματική εργασία. Εκεί, ζούσε στο σπίτι των παππούδων της στο χωριό και γνώρισε τον κτηνοτρόφο με τον οποίο δεν παντρεύτηκε ποτέ. Ωστόσο, έκαναν το παιδί που ήταν 10 μηνών.

Το ζευγάρι φέρεται ότι καυγάδιζε συχνά, επειδή ο 56χρονος τη ζήλευε αρκετά.

Πριν από λίγο καιρό χώρισαν και η 31χρονη του είχε ανακοινώσει ότι θα επέστρεφε στη Γερμανία όπου ζει η οικογένειά της, με αποτέλεσμα οι καυγάδες μεταξύ τους να γίνουν καθημερινό φαινόμενο και να προκαλούν σούσουρο στη μικρή κοινωνία του χωριού.

Η 31χρονη είχε κερδίσει δικαστικά την επιμέλεια του μωρού

Πρόσφατα, η άτυχη γυναίκα είχε κερδίσει δικαστικά την επιμέλεια του μωρού και η απόφαση «θόλωσε» το μυαλό του 56χρονου, που φέρεται ότι αποφάσισε να μην τους αφήσει να φύγουν.

Το πρωί της Παρασκευής, παρέσυρε με διάφορα προσχήματα μητέρα και παιδί σε ένα μαντρί όπου διατηρούσε το κοπάδι του και είχε κρυμμένη την κυνηγετική του καραμπίνα.

Σύμφωνα με το protothema.gr, κανείς δεν ξέρει τι συζήτησε το πρώην ζευγάρι, όμως ξαφνικά ο 56χρονος σήκωσε το όπλο και πυροβόλησε εν ψυχρώ το άτυχο μωράκι, ενώ στη συνέχεια έκανε το ίδιο και στην 31χρονη! Αμέσως μετά, αυτοπυροβολήθηκε γράφοντας τον επίλογο μιας αδιανόητης οικογενειακής τραγωδίας που έχει “παγώσει” το χωριό.

«Ήταν τρία χρόνια μαζί αλλά καβγάδιζαν συνέχεια»

«Τους τελευταίους δύο μήνες έμεναν σε διαφορετικά σπίτια γιατί διαφωνούσαν για την επιμέλεια του παιδιού. Έχουμε τρελαθεί, αρνούμαι να πιστέψω ότι ο Χαράλαμπος έφτασε σε αυτό το σημείο. Παρά τους τσακωμούς και τους καβγάδες την αγαπούσε τη γυναίκα του και το παιδί του. Ήταν τρία χρόνια μαζί αλλά καβγάδιζαν συνέχεια. Δεν έπρεπε να είχαν κάνει το παιδί γιατί αυτή ήθελε να φύγει και να πάει στη Γερμανία. Ο Χαράλαμπος ήθελε να μεγαλώσει εδώ στην Ελλάδα το παιδί του κι αυτό τους έφερε σε σύγκρουση. Δεν τον είχα ακούσει να την απειλεί ότι θα τη σκοτώσει. Ξέραμε ότι θα την έχανε την επιμέλεια δικαστικώς κι αυτή θα έφευγε με το παιδί. Ήμουν δίπλα του, τον στήριζα αλλά δεν είχα καταλάβει ότι θα τους σκότωνε. Είναι αδιανόητο», λέει στο protothema.gr φίλος του ζευγαριού.

