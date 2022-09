Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Έβαζαν 6χρονη να ζητιανεύει για περισσότερες από 12 ώρες κάθε μέρα

Αναζητείται η 20χρονη μητέρα του κοριτσιού . Σε κοινωνική δομή η ανήλικη.

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται μια 54χρονη από τη Βουλγαρία, η οποία έβαζε 6χρονη να ζητιανεύει, με την σύμφωνη γνώμη της 20χρονης μητέρας της.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης την έπιασαν μετά από έρευνα που ακολούθησε τις καταγγελίες πολιτών στην τηλεφωνική γραμμή «1109», αναφορικά με εργασιακή εκμετάλλευση. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για εμπορία ανθρώπων κατ’ επάγγελμα, από κοινού σε βάρος ανηλίκου. Η 54χρονη έχοντας την έγγραφη συναίνεση της 20χρονης αλλοδαπής μητέρας της ανήλικης, η οποία και αναζητείται, από 08-09-2022 έως και χθες πήγαινε με την ανήλικη καθημερινά στο κέντρο της πόλης, όπου κάθονταν έξω από εμπορικά καταστήματα και επαιτούσαν για περισσότερες από 12 ώρες καθημερινά. Το κορίτσι ήταν επίτηδες παραμελημένο και βρώμικο προκειμένου να εγείρει τα φιλανθρωπικά αισθήματα των διερχομένων και να παίρνει χρήματα. Οι κατηγορούμενες εδώ και πάνω από ένα χρόνο μετέφεραν την ανήλικη, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, στη χώρα μας από έναν έως τρεις μήνες, με μοναδικό στόχο την κατ’ επάγγελμα εργασιακή εκμετάλλευσή της, μέσω της επαιτείας. Το κορίτσι δεν είχε μόνιμο μέρος διαμονής, ούτε καθημερινή φροντίδα σε φαγητό και εκπαίδευση. Η ανήλικη μεταφέρθηκε σε κοινωνική δομή για κατάλληλη αρωγή. πηγή: grtimes.gr

