Θεσσαλονίκη: παρέσυρε και εγκατέλειψε σκύλο (βίντεο)

Σοκ προκαλεί το νέο περιστατικό κακοποίησης ζώου, που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Σοκάρει το βίντεο με την παράσυρση και εγκατάλειψη σκύλου, το οποίο καταγράφηκε στη Θεσσαλονίκη.

Το αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά τον σκύλο, όμως ο οδηγός δεν σταμάτησε, αφήνοντας το κουτάβι αιμόφυρτο στην άσφαλτο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής. Τον σκύλο εντόπισαν σοβαρά τραυματισμένο δύο κοπέλες που περνούσαν από το σημείο και τον μετέφεραν άμεσα στον κτηνίατρο της περιοχής.

Οι ιδιοκτήτες του σκύλου έλειπαν από το σπίτι και ενημερώθηκαν για το συμβάν μόλις επέστρεψαν από την εργασία τους.

Ο σκύλος, μόλις πέντε μηνών, βρίσκεται σε ημικωματώδη κατάσταση με πολλαπλά κατάγματα και κρανιοεγκεφαλικές βλάβες.

«Το παλεύουμε για να ζήσει και να μπορέσει να βρει ξανά την όρασή του», λέει στο Thestival η ιδιοκτήτρια του «Μπρούνο», Γεωργία Λάσπα.

Οι ιδιοκτήτες κατέθεσαν μήνυση το περασμένο Σάββατο στο ΑΤ Κουφαλίων και ζητούν να βρεθεί ο οδηγός του αυτοκινήτου. «Φαίνεται και στο βίντεο ότι σκοπίμως τον χτύπησε, καθώς ο σκύλος βρίσκονταν στην άκρη του δρόμου», λέει η ιδιοκτήτρια του σκύλου.

Ο οδηγός ταυτοποιήθηκε από την Αστυνομία. Πρόκειται για 58χρονο (Έλληνα) σε βάρος του οποίου, όπως ανακοινώθηκε, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί δεσποζόμενων ζώων.

