Τρίκαλα: Τρένο παρέσυρε άντρα και τον διαμέλισε (εικόνες)

Θρήνος στην τοπική κοινωνία για τον θάνατο του 50χρονου Τρικαλινού δικηγόρου.

Με φρικτό τρόπο έχασε τη ζωή του, το πρωί της Πέμπτης στα Τρίκαλα, ένας 50χρονος άντρας.

Επιχειρώντας να διασχίσει τις σιδηροδρομικές γραμμές εντός της πόλης, λίγο μετά τις 9 το πρωί, παρασύρθηκε από τρένο και διαμελίστηκε πεθαίνοντας ακαριαία.

Ο 50χρονος ήταν δικηγόρος στο επάγγελμα και πατέρας δυο παιδιών, σύμφωνα με το trikalavoice.gr, στο ρεπορτάζ του οποίου επισημαίνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που τα Τρίκαλα θρηνούν ένα θύμα που επιχείρησε να περάσει τις σιδηροδρομικές γραμμές όχι από τις διαβάσεις που βρίσκονται κατά μήκος τους, αλλά από τις αυτοσχέδιες που αριθμούνται σε άνω των 20 σε όλο το μήκος.

