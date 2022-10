Τρίκαλα

Τρίκαλα: Δικηγόρος και πατέρας δύο παιδιών ο άνδρας που διαμελίστηκε από τρένο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία των Τρικάλων από τον χαμό του 50χρονου. Πώς έγινε το δυστύχημα.

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία των Τρικάλων μετά την αποκάλυψη της ταυτότητας του 50χρονου άνδρα που παρασύρθηκε από τρένο το πρωί της Πέμπτης, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για γνωστό 50χρονο Τρικαλινό δικηγόρο και μέλος του Δ.Σ. του ΔΣ Τρικάλων, έγγαμο και πατέρα δύο παιδιών.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ο εκλιπών ήταν ιδιαίτερα γνωστός και επίλεκτος μέλος της νομικής οικογένειας.

Όλα έγιναν λίγο μετά τις 9 το πρωί της Πέμπτης, όταν το τρένο παρέσυρε τον άτυχο άντρα ο οποίος επιχείρησε να διασχίσει τις γραμμές σε "αυτοσχέδια διάβαση" στο ύψος της οδού Μετεώρων, στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο σημείο του τραγικού δυστυχήματος επιχείρησαν επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Φωτογραφίες: trikalain.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Νίκαια - Ενδοοικογενειακή βία: Τραυμάτισε τη γυναίκα του με μαχαίρι

Πολύνεκρο ναυάγιο στη Λέσβο: Μάχη με τον χρόνο για τους αγνοούμενους (εικόνες)

Κούγιας για Πισπιρίγκου: το βούλευμα για την Τζωρτζίνα, την “αθωώνει” για Μαλένα και Ίριδα