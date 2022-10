Λάρισα

Λάρισα: Έκρυβαν ναρκωτικά σε αυλή σχολείου

Σε χώρο διακίνησης ναρκωτικών είχε μετατραπεί αυλή σχολείου. Τι ανακάλυψαν αστυνομικοί ου Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών.

Σε χώρο διακίνησης ναρκωτικών είχαν μετατρέψει τον αύλειο χώρο σχολείου της Λάρισας άγνωστοι που αναζητούνται από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Λάρισας

Σύμφωνα με πληροφορίες αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών, το πρωί της Πέμπτης, προχώρησαν σε έλεγχο σε χώρους εξωτερικά του σχολείου για να εντοπίσουν επιμελώς κρυμμένη σε σωλήνες υδρορροής μια ζυγαριά ακριβείας, ενώ σε θάμνους στον χώρο της αυλής βρήκαν, επίσης, 85 γραμμάρια χασίς.

