Τροχαίο - Φιλιατρά: συνεπιβάτης μηχανής σκοτώθηκε μετά από πρόσκρουση σε μπετονιέρα

Τραγικό τέλος για τον συνεπιβάτη μηχανής. Πως συνέβη το δυστύχημα, στην διάρκεια προσπέρασης.

Ακόμη ένα τροχαίο δυστύχημα έγινε στη Μεσσηνία.

Πιο συγκεκριμένα, λίγο μετά τις οχτώ το πρωί στην πόλη των Φιλιατρών, στην οδό Αγίου Αθανασίου. ένα μηχανάκι μικρού κυβισμού στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, προσπάθησε να προσπεράσει μπετονιέρα και συγκρούστηκε με παρκαρισμένο όχημα.

Οι δύο αναβάτες έπεσαν στο έδαφος, με τον συνοδηγό να βρίσκει τραγικό θάνατο καθώς η μπετονιέρα τον χτύπησε στο κεφάλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο συνεπιβάτης ήταν κάτοικος Γαργαλιάνων ηλικίας περίπου 27 ετών. Ο οδηγός του οχήματος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο Κυπαρισσίας.

Στο σημείο βρέθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Προανάκριση διενεργεί το ΑΤ Τριφυλίας.

Πηγή: gargalianoionline.gr

