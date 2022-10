Ηλεία

Ηλεία: Πήγε να ξυπνήσει το παιδί της και το βρήκε νεκρό

Θρήνος για τον αιφνίδιο θάνατο του 19χρονου σπουδαστή που ήταν και αθλητής

Ως κεραυνός εν αιθρία έπεσε στην τοπική κοινωνία του Αμπελοκάμπου, του δήμου Ήλιδας, στην Ηλεία, η είδηση του αιφνίδιου θανάτου ενός νεαρού μόλις 19 ετών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νεκρό βρήκε το αγόρι η μητέρα του, όταν πήγε το πρωί να τον ξυπνήσει, ενώ οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Η γυναίκα σοκαρισμένη κάλεσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως για τον 19χρονο ήταν ήδη πολύ αργά.

Ο νεαρός ο οποίος σπούδαζε στην Καλαμάτα, ενώ παράλληλα ασχολούνταν ερασιτεχνικά με το ποδόσφαιρο δεν είχε παρουσιάσει κάποια αδιαθεσία το προηγούμενο βράδυ.

Φως στα αίτια του θανάτου του θα ρίξουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής που θα διενεργηθεί.

