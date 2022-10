Αιτωλοακαρνανία

Μεσολόγγι: Εξουδετέρωση νάρκης στην Τουρλίδα (Εντυπωσιακές εικόνες)

Τεράστιος πίδακας νερού «ξεπήδησε» σε ύψος πολλών μέτρων, με το θέαμα να είναι εντυπωσιακό.



Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες που κατεγράφησαν σήμερα Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου από την επιχείρηση εξουδετέρωσης γερμανικής νάρκης, στο Μεσολόγγι.

Την επιχείρηση εξουδετέρωσης της νάρκης πραγματοποίησε το Λιμεναρχείο Μεσολογγίου με την ειδική ομάδα εξουδετέρωσης ναρκών της διοίκησης υποβρυχίων καταστροφών σε θαλάσσια περιοχή στην Τουρλίδα Μεσολογγίου.

Ένας τεράστιος πίδακας νερού «ξεπήδησε» σε ύψος πολλών μέτρων, με το θέαμα να είναι αν μη τι άλλο ιδιαίτερο.

Φωτογραφίες: onairnews.gr

