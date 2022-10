Μαγνησία

Βόλος: 55χρονος ζει στην απόλυτη φτώχεια (σκληρές εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ζει χωρίς φαγητό, ρεύμα και έχει να κάνει μπάνιο 5 χρόνια. Πρέπει να ντρεπόμαστε που είμαστε άνθρωποι» λέει γειτόνισσά του.

Ζει χωρίς ρεύμα και νερό για χρόνια, δεν έχει μπει κάτω από ντουζιέρα για μια πενταετία και υπάρχουν ημέρες που δεν λαμβάνει καθόλου τροφή. Οι πρωτόγονες αυτές καταστάσεις, διαδραματίζονται στην πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή του Βόλου και σήμερα ο 55χρονος που ζει στην απόλυτη εξαθλίωση, κατέρρευσε όταν πήγε να βάλει το κλειδί στην πόρτα της αποθήκης όπου ζει, για να βγει έξω.

Έπεσε από την αδυναμία και άρχισε να φωνάζει βοήθεια, αλλά κανείς από την γειτονιά δεν μπορούσε να τον βοηθήσει γιατί εκείνος δεν μπορούσε να σηκωθεί από το πάτωμα για να ξεκλειδώσει την πόρτα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της ιστοσελίδας gegonota.news. Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο, ενώ έσπευσε και η αστυνομία για να σπάσει την πόρτα. «Πρέπει να ντρεπόμαστε που είμαστε άνθρωποι» φώναξε η γειτόνισσά του, που είναι από τις λίγες που του προσφέρει φαγητό.

Λαμβάνει τροφή μόνο εάν του δώσουν οι γείτονες

Ο 55 χρονος είναι γνωστό περιστατικό στις κοινωνικές υπηρεσίες του Βόλου, ξέρουν πως ζει μέσα στα σκουπίδια και δεν λαμβάνει τροφή, παρά μόνο εάν του δώσουν οι γείτονες, αλλά δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση , για να βοηθηθεί.

Σοκάρει η περιγραφή των συνθηκών διαβίωσης από τον ίδιο τον 55χρονο

Για στέγη έχει την μικρή βεράντα ενός σπιτιού, που έκλεισαν αυθαίρετα οι γονείς του όταν παντρεύτηκαν και αυτός ο χώρος βαφτίστηκε δωμάτιο. Ένα παράνομο δωματιάκι-αποθήκη, γεμάτο σκουπίδια όπου εκεί ζει, πεινάει και ιδρυματοποιείται. Σε ρεπορτάζ των «Γεγονότων» πριν ένα περίπου μήνα ρωτήθηκε ο ίδιος πως ζει κάθε χειμώνα χωρίς θέρμανση. «Συνηθίζεις στα πάντα. Δεν μου κάνει καμία αίσθηση το κρύο ή ή ζέστη. Νερό πίνω από το λάστιχο της γειτόνισσας. Για τουαλέτα χρησιμοποιώ μπουκάλια, μπάνιο δεν έχω κάνει πέντε χρόνια. Οταν δεν έχω φαγητό , δεν με ενοχλεί καθόλου. Όλα είναι μια συνήθεια. Μπορώ να δουλέψω αλλά κανείς δεν με θέλει . Οικοδόμος ηταν η δουλειά μου και εργαζόμουν και στα χωράφια».

Πηγή: Γεγονότα.news