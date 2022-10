Δωδεκανήσα

Ρόδος: πέθανε εγκαυματίας, περιμένοντας να διακομιστεί στην Αθήνα

Θρήνος για την άτυχη γυναίκα, η οποία έδινε επί ημέρες μάχη για να κρατηθεί στην ζωή, μετά από την πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι της.

Απεβίωσε, μετά από σκληρή μάχη που έδωσε για να κρατηθεί στη ζωή, η 59χρονη Δέσποινα Αγαπητάκη, το διαμέρισμα της οποίας, στην οδό Λεμεσού, στην Ρόδο, πήρε φωτιά το απόγευμα της 24ης Σεπτεμβρίου 2022.

Η γυναίκα, που διέμενε στο σπίτι με τον σύζυγό της, από την φωτιά υπέστη πολλαπλά εγκαύματα.

Η άτυχη 59χρονη, δεν άντεξε και άφησε την τελευταία της πνοή προχθές, στους ξενώνες του νοσοκομείου όπου φιλοξενείτο.

Επρόκειτο να μεταβεί σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της πρωτεύουσας αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε.

Η κηδεία της Δέσποινας Αγαπητάκη έγινε την Πέμπτη, από τον Ιερό Ναό Ταξιαρχών, στο Νεκροταφείο της Ρόδου.

Πηγή: rodiaki.gr