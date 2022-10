Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Άντρας χτύπησε μητέρα μέσα σε αστικό λεωφορείο - Κρατούσε το ανήλικο παιδί της (βίντεο)

Άντρας μέσα σε αστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη χειροδίκησε σε βάρος μιας γυναίκας που είχε στην αγκαλιά της, το ανήλικο παιδί της.

Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στην προσαγωγή του άντρα τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες αρχικά οι δυο τους διαπληκτίστηκαν για άγνωστο λόγο εντός του λεωφορείου και στη συνέχεια ο άντρας χτύπησε την γυναίκα που είχε στην αγκαλιά της, την μικρή της κόρη.

Άμεσα, μόλις ο οδηγός του αστικού αντελήφθη το περιστατικό σταμάτησε επάνω στην Εγνατία και κάλεσε την Αστυνομία.

Στο σημείο βρέθηκαν Αστυνομικές Δυνάμεις, όπου ακινητοποίησαν τον φερόμενο ως δράστη και τον προσήγαγαν στον κοντινότερο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η νεαρή μητέρα θα ασκήσει μήνυση εναντίον του.

Τέλος, μάρτυρες στο περιστατικό επιβεβαίωσαν πως η γυναίκα δέχθηκε επίθεση από τον συγκεκριμένο άντρα, ωστόσο και η ίδια ήταν ιδιαίτερα επιθετική με τη συμπεριφορά της.

πηγή: grtimes.gr

