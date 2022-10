Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε καρνάγιο - Μεγάλα σκάφη καταστράφηκαν ολοσχερώς (εικόνες)

Μάχη με τις φλόγες έδωσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και σε αποθήκη, στην Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου.

Μεγάλη πυρκαγιά σε καρνάγιο στην Θέρμη της Θεσσαλονίκης, ξέσπασε γύρω στη μία τη νύχτα.

Η κινητοποίηση των πυροσβεστών ήταν άμεση, ωστόσο παρά την προσπάθεια τους, δυο μεγάλα σκάφη καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Πρόκειται για σκάφη μήκους 22- 25 μέτρων.

Όπως μετέδωσε η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, το ένα από τα σκάφη είναι ο «Κωνσταντής», ο οποίος το προηγούμενο διάστημα εκτελούσε δρομολόγια στον Θερμαϊκό, ξεκινώντας απο το λιμάνι με προορισμό τους Νέους Επιβάτες και την Αγία Τριάδα. Μάλιστα, αρκετές φορές η εκπομπή είχε κάνει ζωντανές συνδέσεις πάνω από το εν λόγω σκάφος.

Το άλλο σκάφος εκτελούσε κρουαζιέρες στην Χαλκιδική.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στα σκάφη, στον καρνάγιο, επί της οδού Γεωργικής Σχολής, στην Θέρμη της Θεσσαλονίκης, επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, με πρώτο μέλημα να μην μεταπηδήσουν οι φλόγες σε άλλα σκάφη που βρίσκονται στον χώρο..

Άλλες ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στην Θεσσαλονίκη, αποτελούμενες από 24 στελέχη του Σώματος με 8 οχήματα, ρίχτηκαν από αργά το βράδυ της Δευτέρας στην μάχη με τις φλόγες που ξεπήδησαν σε αποθήκη, εντός της Βιομηχανικής Περιοχής της Σίνδου.

#Πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο εντός ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη. ??Επιχειρούν 24 #πυροσβέστες με 8 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 24, 2022





