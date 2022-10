Θεσσαλονίκη

Άγριο έγκλημα στη Θεσσαλονίκη: Πατέρας ύποπτος για το θάνατο του γιου του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άγρια δολοφονημένος βρέθηκε στο σπίτι του ένας άνδρας από τη μητέρα του, ενώ ο πατέρας του ήταν δίπλα σε ημιλιπόθυμη κατάσταση.

Νεκρός με τραύμα στο κεφάλι του βρέθηκε σε διαμέρισμα, στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης, ένας 41χρονος, υπήκοος Αρμενίας, ενώ δίπλα ήταν ο πατέρας του σε ημιλιπόθυμη κατάσταση.

«Βρήκα τον γιο μου νεκρό και τον άντρα μου αναίσθητο» είπε στην Άμεση Δράση η μητέρα του 41χρονου και σύζυγος του πατέρα του.

Το έγκλημα φέρεται να έλαβε χώρα στις 19:00 περίπου, το απόγευμα της Τετάρτης, σε διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου.

Σε λίγα λεπτά ο χώρος αποκλείστηκε από ισχυρή αστυνομική δύναμη. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον πατέρα για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Ο 41χρονος είχε ήδη καταλήξει. Σοκαρισμένη η μητέρα του κλήθηκε να δώσει κατάθεση στους αστυνομικούς.

Την υπόθεση ανέλαβαν να εξιχνιάσουν οι πολύπειροι αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Από την πρώτη στιγμή βασικός ύποπτος για την τέλεση της ανθρωποκτονίας κρίθηκε ο πατέρας. Από τα στοιχεία που συνέλεξαν οι αστυνομικοί δεν προκύπτει παρουσία τρίτου προσώπου στη σκηνή του εγκλήματος.

Περίοικοι ανέφεραν ότι πατέρας και γιος είχαν έντονους καυγάδες, σχεδόν καθημερινά, την τελευταία εβδομάδα. Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται. Η αιτία θανάτου του 41χρονου άντρα θα προκύψει από την ιατροδικαστική εξέταση.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σημεία για rapid test δωρεάν την Πέμπτη

Ο Έλον Μασκ στα γραφεία του Twitter με έναν….νιπτήρα (βίντεο)

Συνάντηση Μητσοτάκη – Σολτς στην Αθήνα