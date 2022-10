Θεσσαλονίκη

Έγκλημα στη Θεσσαλονίκη: η ιατροδικαστική εξέταση για τον θάνατο του 41χρονου

Τί έδειξε για τον θάνατο του άνδρα η ιατροδικαστική εξέταση. Ποιο είναι το φονικό όργανο που φέρεται να χρησιμοποίησε ο ίδιος του ο πατέρας.

Βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις είναι η αιτία θανάτου του 41 ετών άνδρα, που βρέθηκε νεκρός από τη μητέρα του μέσα στο διαμέρισμα όπου ζούσε με τους γονείς του, στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, έφερε πολλαπλά χτυπήματα από εργαλείο, συνεπεία των οποίων επήλθε ο θάνατός του. Το φονικό όργανο εξετάζεται να είναι ένα σκεπάρνι, που σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκε στο μπαλκόνι του σπιτιού. Πλέον αναμένονται και τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων.

Ανάλογες εργαστηριακές εξετάσεις θα διενεργηθούν και στον πατέρα του, που θεωρείται ο βασικός ύποπτος για την τέλεση του εγκλήματος. Ο ηλικίας περίπου 70 ετών άνδρας βρέθηκε αναίσθητος στο ίδιο σπίτι, δίπλα στο άψυχο σώμα του γιου του, και εξακολουθεί να νοσηλεύεται υπό αστυνομική επιτήρηση και σε σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης συγκέντρωσαν μαρτυρίες περιοίκων, σύμφωνα με τις οποίες πατέρας και γιος είχαν συχνά καβγάδες τον τελευταίο καιρό. Από την έρευνα των αστυνομικών στη σκηνή του εγκλήματος δε διαπιστώθηκε η παρουσία άλλου προσώπου. Η μητέρα βρέθηκε αντιμέτωπη με το αποτρόπαιο θέαμα όταν επέστρεψε στο σπίτι, οπότε κάλεσε άμεσα την 'Αμεση Δράση.

