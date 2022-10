Λασιθίου

Αγία Φωτιά: Φονική πτώση βράχου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια (εικόνες)

Μια τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα στην Ιεράπετρα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Αγιά Φωτιάς.

Λίγο μετά τις 12 τη νύχτα ένας πολύ μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε από την πλαγιά του βουνού και έπεσε πάνω σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων κοντά στην παραλία.

Αποτέλεσμα ήταν να καταστραφούν ολοσχερώς δύο διαμερίσματα. Το ένα απ’ αυτά ήταν άδειο, όμως στο άλλο έμενε μια οικογένεια από την Λιθουανία, η οποία εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια.

Στο σημείο αρχικά βρέθηκαν δύο οχήματα και άνδρες από την ΠΥ Ιεράπετρας και στη συνέχεια κλήθηκαν πολύ μεγάλες δυνάμεις της Πυροσβεστικής (50 άνδρες με 20 οχήματα) από άλλα σημεία της Κρήτης, διασώστες της ΕΜΑΚ,ΕΚΑΒ και πολλοί εθελοντές από τον Ερυθρό Σταυρό, τη Λέσχη Τετρακίνησης κ.α.

Ο 51χρονος πατέρας της οικογένειας απεγκλωβίστηκε εύκολα από το διαμέρισμα χωρίς να τραυματιστεί σοβαρά, όμως το 9χρονο αγόρι είχε καταπλακωθεί από τα συντρίμμια και χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια για να απεγκλωβιστεί αφού το πόδι του είχε «κολλήσει» μέσα στα χαλάσματα.

Την ίδια στιγμή η 45χρονη μητέρα δεν είχε βρεθεί πουθενά και εκεί επικεντρώθηκαν οι έρευνες.

Μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια σκάβοντας για περίπου 4 ώρες μέσα στα συντρίμμια η 45χρονη βρέθηκε νεκρή αφού πρώτα οι πυροσβέστες και οι άλλες δυνάμεις είχαν φτάσει σε βάθος περίπου 1,5 μέτρου από τη σωρό των χαλασμάτων.

Το 9 χρονο αγόρι μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες παρά τον τραυματισμό του δεν υπάρχουν φόβοι για τη ζωή του.

Πηγή: radiolasithi.gr

