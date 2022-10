Φθιώτιδα

Χαλκίδα: Παρέσυρε και εγκατάλειψε έγκυο και το 6χρονο παιδί της

Ένας οδηγός παρέσυρε με το αυτοκίνητό του μία γυναίκα και το κοριτσάκι της, συνεχίζοντας προς τον προορισμό του.

Ένας 87χρονος οδηγός στη Χαλκίδα παρέσυρε μία έγκυο γυναίκα και το κοριτσάκι της, εγκαταλείποντάς τες στο σημείο, όμως λίγο αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Η παράσυρση μητέρας και κόρης έγινε το απόγευμα της Πέμπτης στη Χαλκίδα, όταν ο ασυνείδητος οδηγός, ηλικίας 87 ετών, τις παρέσυρε με το αυτοκίνητο και δεν σταμάτησε, αλλά συνέχισε κανονικά για τον προόρισμό του.

Η 40χρονη με το 6χρονο κοριτσάκι της μεταφέρθηκαν από συγγενικό τους πρόσωπο στο νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου ευτυχώς διαπιστώθηκε ότι ήταν πολύ ελαφρά τραυματισμένες. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, η 40χρονη είναι έγκυος και η αγωνία όλων των δικών της ανθρώπων ήταν ακόμη μεγαλύτερη

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Χαλκίδας αξιοποιώντας μαρτυρίες και κάμερες κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 87χρονο οδηγό και να τον συλλάβουν λίγες ώρες αργότερα.

Ευτυχώς μητέρα και κόρη είναι καλά στην υγεία τους, ενώ το Τμήμα Τροχαίας Χαλκίδας, διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η διπλή παράσυρση και φυσικά εάν ο 87χρονος είχε ανανεώσει το δίπλωμά του

