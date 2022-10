Αιτωλοακαρνανία

Βόνιτσα: θρίλερ με θάνατο 65χρονου στον δρόμο

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αστυνομίας για τον θάνατο του 65χρονου. Τι αναφέρει το ιατροδικαστικό πόρισμα.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για την υπόθεση θανάτου ενός 65χρονου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο ύψος του 7ου χιλιομέτρου της επαρχιακής οδού Βόνιτσας - Μοναστηρακίου, στην Αιτωλοακαρνανία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης που διενεργήθηκε σήμερα, έδειξε ότι η σορός του 65χρονου έφερε κακώσεις στον θώρακα, στην κοιλιά, και στο δεξί άνω άκρο, ενώ αναφέρει ως αιτία αυτών των κακώσεων την παράσυρση, στο πλαίσιο οδικού τροχαίου ατυχήματος.

Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και εγκατάλειψη έπειτα από παράσυρση πεζού.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 65χρονος βρέθηκε νεκρός το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου εκτός οδοστρώματος στο ύψος του 7ου χιλιομέτρου της επαρχιακής οδού Βόνιτσας - Μοναστηρακίου, ενώ η εξαφάνισή του είχε δηλωθεί το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης.

