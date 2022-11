Θεσσαλονίκη

Κακοκαιρία “EVA”: Μήνυμα του 112 και στη Θεσσαλονίκη

Μήνυμα από το 112, έλαβαν οι πολίτες της Θεσσαλονίκης.

Η κακοκαιρία "EVA" αναμένεται να χτυπήσει μεγάλο μέρος της χώρας και το 112 έχει στείλει σε πολλές περιοχές προειδοποιητικό μήνυμα.

Τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν και στη Μακεδονία, με το μήνυμα να έρχεται και σε κατοίκους της κεντρικής Μακεδονίας.

Το μήνυμα αναφέρει:

“Προειδοποιητικό μήνυμα για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές καταιγίδες) από το βράδυ του Σαββάτου 05/11/2022, ως απόγευμα Κυριακής 06/11/2022 στην περιοχή σας. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες και ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών.

Νωρίτερα, μήνυμα του 112 στάλθηκε σήμερα προς τους κατοίκους της νοτιοανατολικής Πελοποννήσου ενώ χθες εκδόθηκαν δύο προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 προς τους κατοίκους των νησιών του Ιονίου, των περιφερειών Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας καθώς και Μεσσηνίας, με ισχυρή σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως απαραίτητες κατά την εκδήλωση των καιρικών φαινομένων. Ακόμη, τόνισε ότι ανάλογα με την εξέλιξη των φαινομένων και την ενημέρωση που θα έχουν από την ΕΜΥ θα αποσταλούν κι άλλα μηνύματα του 112 εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Λίγη ώρα αργότερα, μήνυμα από το 112 ήχησε στα κινητά των κατοίκων της Αττικής, που προειδοποιεί για τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα.

Μήνυμα μέσω του «112» εστάλη λίγα λεπτά μετά τις 19:00 το απόγευμα του Σαββάτου (05-11-2022) και στους κατοίκους της Χαλκίδας και της υπόλοιπης Εύβοιας, σύμφωνα με το eviazoom.gr.

«Προειδοποιητικό μήνυμα για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές καταιγίδες) από αργά το βράδυ του Σαββάτου 05/11/2022 ως απόγευμα Κυριακής 06/11/2022 στην περιοχή σας. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες και ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών....» αναφέρει το μήνυμα που εστάλη στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων.

