Θεσσαλονίκη: κοπέλα “κρεμάστηκε” από το αμάξι του πατέρα της (εικόνες)

Πώς συνέβη το ατύχημα που οδήγησε την κοπέλα στο νοσοκομείο.

Ένα ασύλληπτο περιστατικό συνέβη στη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι της Πέμτπης, όταν μια 18χρονη κρεμάστηκε από το παράθυρο του αυτοκινήτου του πατέρα της μετά από καβγά και εκείνος πάτησε το γκάζι με συνέπεια η κόρη του να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, περίπου στις 15:30 η 18χρονη από τη Λιβύη καβγάδιζε με τον πατέρα της στη μέση του δρόμου στην οδό Εγνατία.

Ενώ καβγάδιζαν, εκείνος μπήκε στο αυτοκίνητο του για να φύγει.

Τότε η 18χρονη κρεμάστηκε από το παράθυρο του οχήματος, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που την ώθησαν στην κίνηση αυτή.

Ο πατέρας όμως αντί να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητο, επιτάχυνε με συνέπεια η νεαρή να πέσει στο οδόστρωμα.

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε την κοπέλα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει τραύμα στο γόνατο και η κατάστασή της δεν εμπνέει ανησυχία.

Για το συμβάν ενημερώθηκε το Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας.

