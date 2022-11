Φθιώτιδα

Λαμία: Πέθανε πηγαίνοντας στη δουλειά του

Σοκ από τον θάνατο ενός 49χρονου, την ώρα που πήγαινε να πιάσει δουλειά, μέσα στο αυτοκίνητο της εταιρείας που τον μετέφερε.

Σοκ στην Λαμία από τον αιφνίδιο θάνατο 49χρονου την ώρα που πήγαινε να πιάσει δουλειά το πρωί της Παρασκευής.

Ο άτυχος άνδρας κατέρρευσε μέσα στο αυτοκίνητο της εταιρίας που εργαζόταν και ο συνάδελφός του που ήταν μαζί, ειδοποίησε αμέσως ασθενοφόρο.

Δυστυχώς όταν έφτασε στο Νοσοκομείο Λαμίας γύρω στις 7 το πρωί, ήταν ήδη νεκρός.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport ο 49χρονος αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα υγείας, ωστόσο τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα τα δείξει η νεκροψία - νεκροτομή που θα γίνει στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας.

Για τον αδόκητο θάνατό του, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, εξέδωσε ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να εξετάσουν διεξοδικά τα αίτια που έκοψαν απότομα το νήμα της ζωής του.

