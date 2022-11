Αχαΐα

Πάτρα: Βρήκε τον άντρα της νεκρό στο χωράφι

Η γυναίκα είχε πάει μαζί με τον άντρα της στο χωράφι για αγροτικές εργασίες.

Νεκρό σε ένα χωράφι βρήκε το πρωί της Παρασκευής, μία γυναίκα τον σύζυγό της, σε οικισμό της Χαλαδρίτσας του Δήμου Ερυμάνθου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, ο άνδρας, 71 ετών, είχε πάει στο κτήμα για αγροτικές εργασίες μαζί με τη σύζυγό του.

Η λίγη ώρα που εκείνη έφυγε, στάθηκε μοιραία, καθώς επιστρέφοντας τον εντόπισε νεκρό. Οι πρώτες εκτιμήσεις λένε πως δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας και πιθανότερο είναι ο θάνατος του άνδρα να οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

