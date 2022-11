Εύβοια

Τροχαίο στην Αρτάκη: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τζιπ (βίντεο)

Κάτω από ποιες συνθήκες συνέβη το τροχαίο ατύχημα.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τη 1:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου (12-11-2022) στον κεντρικό δρόμο προς Χαλκίδα, έξω από ζαχαροπλαστείο της περιοχής.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, διερχόμενο αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τζιπ, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες που διερευνώνται, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές και να τραυματιστεί ο 40χρονος οδηγός του πρώτου οχήματος, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Χαλκίδας και σύμφωνα με πληροφορίες γλίτωσε με ελαφρά τραύματα.

Σημειώνεται ότι για αρκετή ώρα διεκόπη η κυκλοφορία στο σημείο από την Τροχαία.

πηγή: eviazoom.gr

