Χανιά: Έκλεβε κωδικούς προπληρωμένων καρτών

Πως ξεγελούσε τους καταστηματάρχες και έπαιρνε τους κωδικούς χωρίς να το αντιληφθούν.

Καταστηματάρχες κατήγγειλαν στο Αστυνομικό Τμήμα Κισάμου ότι το εν λόγω άτομο, πήγαινε σε καταστήματα και ζητούσε μια κάρτα paysafe συνήθως μεγάλης αξίας.

Οι καταστηματάρχες την έδιναν και ξαφνικά ο τύπος προφασιζόταν πως δεν έχει τα χρήματα μαζί του και θα επέστρεφε αμέσως για να πληρώσει την κάρτα.

Εννοείται πως δεν τον ξανάβλεπαν, αλλά όταν πήγαιναν να «κλείσουν» το ταμείο έκπληκτοι διαπίστωναν ότι η κάρτα είχε εξαργυρωθεί.

Ακολούθησαν επισταμένες έρευνες από τους έμπειρους αστυνομικούς της Κισάμου και σε βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος διαπιστώθηκε το εξής απίστευτο!

Την στιγμή που ο καταστηματάρχης έδινε την προπληρωμένη κάρτα στον επιτήδειο, εκείνος με αριστοτεχνικό τρόπο την φωτογράφιζε με το κινητό του τηλέφωνο, οπότε είχε στην διάθεσή του τον κωδικό της και μπορούσε άνετα να την εξαργυρώσει.

Όπως προέκυψε πρόκειται για έναν 35χρονο με καταγωγή από την Πελοπόννησο, που διαμένει τους τελευταίους μήνες στην Κίσαμο και ο οποίος συνελήφθη από το Α.Τ. Κισάμου, οι αστυνομικοί του οποίου βρήκαν στο κινητό του πολλές φωτογραφίες καρτών paysafe.

Ο συλληφθείς παραπέμπεται πλέον στην δικαιοσύνη ενώ η προανάκριση από το Α.Τ. Κισάμου συνεχίζεται για να βρεθούν και άλλα θύματα του επιτήδειου.

