Καρδίτσα: Θρίλερ με τον θάνατο κυνηγού

Ο 60χρονος βρέθηκε νεκρός με τραύματα από σκάγια κυνηγετικού όπλου, ενώ είχε πάει για νυχτερινό κυνήγι με έναν φίλο του.

Τραγική κατάληξη είχε το βραδινό κυνήγι δύο φίλων κυνηγών στην ευρύτερη περιοχή του Καλλίθηρου Καρδίτσας, καθώς ο ένας από αυτούς έπεσε νεκρός με τραύμα που προκλήθηκε από κυνηγετικό όπλο

Η τραγωδία σημειώθηκε τη Δευτέρα σε περιοχή έξω από το Καλλίθηρο προς το Αμπελικό.

Οι δύο φίλοι, ηλικίας 58 και 60 χρονών από το Καλλίθηρο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του neosagon.gr, είχαν βγει για βραδινό κυνήγι αγριογούρουνου.

Κάτω από συνθήκες οι οποίες βρίσκονται υπό διερεύνηση, ο 60χρονος κυνηγός τραυματίστηκε θανάσιμα από κυνηγετικό όπλο.

Η αστυνομία ερευνά το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε περί τις 8 το βράδυ, ενώ ο έτερος κυνηγός φαίνεται πως βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

