Θεσπρωτία - Εγκατάλειψη ζώων: Βαρύ πρόστιμο σε αντιδήμαρχο και εργαζόμενο για τα κουτάβια

Στον εισαγγελέα ο αντιδήμαρχος Φιλιατών και ο εποχικός υπάλληλος, κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζώων.



Στον εισαγγελέα και τον ανακριτή θα οδηγηθούν την Δευτέρα ο αντιδήμαρχος Φιλιατών και ο εποχικός υπάλληλος οι οποίοι μετά την σύλληψή τους εξακολουθούν να κρατούνται, κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζώων.

Το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης με τηλεφώνημα αγνώστου ενημερώθηκε η Αστυνομία πως εργαζόμενος στο Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων πέταξε στα σκουπίδια κάποια κουτάβια. Κατά την έρευνα που ακολούθησε δεν βρέθηκαν τα άτυχα ζωάκια, όμως ο εργαζόμενος, όταν ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς, είπε πως κατ' εντολή του αρμόδιου αντιδημάρχου πέταξε στα σκουπίδια 6 κουτάβια και συνελήφθη, ενώ ακολούθησε και η σύλληψη του αντιδημάρχου.

Και οι δύο πέρα από το βαρύ κατηγορητήριο είναι αντιμέτωποι και με τα βαρύτατα πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί από το Αστυνομικό Τμήμα Φιλιατών.

Συγκεκριμένα και σε εφαρμογή της νομοθεσίας που έχει αυστηροποιηθεί, οι δύο κατηγορούμενοι θα πρέπει να πληρώσουν το ποσό των 360.000 ευρώ!

Το διοικητικό πρόστιμο των 180.000 ευρώ στον καθένα από τους δύο κατηγορούμενους επεβλήθη σε εφαρμογή της διάταξης που προβλέπει πρόστιμο 30.000 ευρω για κάθε ζώο που εγκαταλείπεται.

Έτσι, αθροιστικά το πρόστιμο για τα έξι κουτάβια, ανέρχεται στις 180.000 ευρώ για καθέναν από τους δύο κατηγορούμενους, οι οποίοι έχουν δικαίωμα έντασης εντός ολίγων ημερών από την επιβολή του.

