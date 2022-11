Θεσσαλονίκη

Τροχαίο: αυτοκίνητο παρέσυρε διανομέα (εικόνες)

Στο οδόστρωμα κατέληξε ο διανομέας, ο οποίος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.

Τροχαίο ατύχημα με θύμα έναν διανομέα φαγητού σημειώθηκε περίπου στις 2 το μεσημέρι, στην περιοχή της Κάτω Τούμπας, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Το ατύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ανατολικής Θράκης και Αρτάκης. Από τη σύγκρουση ο διανομέας έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του και κατέληξε στο οδόστρωμα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τραυματίστηκε στο πόδι.

Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

